Sequestrati 3,6 chili di Marijuana a San Cristoforo, arrestato pusher

Nel corso di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato, un uomo di Catania nato nel 1974 è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato portato a termine dagli agenti della IV Sezione Investigativa “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile di Catania, nell’ambito di un’azione mirata a contrastare il traffico di droga nella città etnea.

L’abitazione dell’indagato, situata nel quartiere San Cristoforo, era stata oggetto di attenzione investigativa in seguito a un’articolata attività informativa. Le forze dell’ordine, ritenendo fondato il sospetto della presenza di un significativo quantitativo di sostanze illegali, hanno deciso di procedere con una perquisizione. L’operazione ha consentito il ritrovamento di 3,6 chilogrammi di marijuana, parte dei quali era già confezionata in involucri di carta stagnola pronti per essere immessi sul mercato, mentre la restante quantità risultava conservata all’interno di buste sottovuoto.

Nel corso del controllo, l’uomo era presente all’interno dell’immobile. È stato quindi arrestato in flagranza di reato, “ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva”. Dopo l’espletamento delle formalità procedurali, il pubblico ministero di turno ha disposto il trasferimento dell’arrestato presso la casa circondariale.

