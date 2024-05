Bandiera della Croce Rossa a Messina: il simbolo di solidarietà

In occasione della Settimana mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Comitato CRI di Messina ha consegnato la bandiera al sindaco Federico Basile e all’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore. La delegazione, guidata dal presidente Antonio Chimicata e composta dalla vicepresidente Francesca Melita, il consigliere Giovanni Ungaretti e la volontaria del Servizio Civile Arianna Foscolo, ha sottolineato l’importanza dei valori umanitari incarnati dall’emblema della croce rossa su fondo bianco. La bandiera sventolerà sulla facciata del Palazzo comunale fino al 12 maggio, simboleggiando umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità, principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa.

Il sindaco Basile ha espresso gratitudine verso i volontari e evidenziato il legame sempre più stretto tra il Comitato Cri di Messina e il Comune nelle attività di supporto alla cittadinanza, specialmente verso i più vulnerabili. Palazzo Zanca sarà illuminato di rosso durante la settimana, per sensibilizzare la cittadinanza sui compiti svolti dai volontari per fronteggiare emergenze e crisi. Il presidente Chimicata ha ringraziato il sindaco per la collaborazione e ha ribadito l’impegno del Comitato CRI di Messina nel campo dell’assistenza, dell’educazione, delle emergenze e della tutela della salute e dei Beni culturali.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo