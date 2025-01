🥇 Scuola, Premio “ArcimboldoInOrto” alla classe 1ª E di San Giorgio

Il progetto educativo “Orti Slow Food a scuola”, promosso da Slow Food, ha celebrato un’importante vittoria per l’Istituto Comprensivo Anna Rita Sidoti. Durante un incontro online tenutosi il 24 gennaio, in occasione della Giornata internazionale dell’educazione, l’organizzazione ha premiato otto vincitori nell’ambito del contest #ArcimboldoInOrto, lanciato l’11 novembre a San Martino. L’iniziativa, rivolta alle scuole e alle comunità che partecipano agli Orti Slow Food, ha incoraggiato studenti e insegnanti a esplorare la creatività manuale e sensoriale, intrecciando arte e natura.

La classe 1ª E del plesso di San Giorgio, appartenente all’I.C. Anna Rita Sidoti, sotto la guida della Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Ricciardello, ha conquistato il premio nella categoria “Scuola I Grado” con il proprio progetto “ArcimboldoInOrto”. Il lavoro, seguito con dedizione dalla prof.ssa Marzia Rita Mancuso e da un team di docenti, ha messo in luce l’importanza dell’educazione ambientale e dell’apprendimento pratico. Il momento dell’annuncio del premio è stato accolto con grande entusiasmo dagli alunni, che hanno condiviso la soddisfazione per il risultato ottenuto.

Barbara Nappini, presidente di Slow Food, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa dichiarando: “L’intelligenza delle mani, il piacere dell’imparare facendo, dell’imparare a fare e quindi a essere”. L’evento ha evidenziato il ruolo cruciale dell’educazione ambientale nella formazione dei giovani.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Slow Food e all’Arch. Antonia Teatino, referente per la regione Sicilia, per il loro costante impegno nella sensibilizzazione delle comunità e nel coinvolgimento di scuole e famiglie in attività volte alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁