Schifani traccia bilancio del governo: ottimismo per il futuro

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha diffuso un video messaggio di auguri natalizi rivolto ai cittadini, cogliendo l’occasione per tracciare un bilancio dei risultati conseguiti nei due anni di governo. «Oggi posso dire, con orgoglio e gratitudine che iniziamo a vedere i frutti di un grande impegno collettivo», ha dichiarato.

Schifani ha evidenziato i segnali di ripresa economica della Sicilia, sottolineando che, secondo i dati di Bankitalia, Unioncamere, CGIA di Mestre e Svimez, l’occupazione è in aumento, le imprese stanno recuperando fiducia e l’economia regionale mostra un andamento positivo. Parallelamente, ha richiamato l’attenzione sul riordino della finanza pubblica: «In questi due anni abbiamo intrapreso una strada impegnativa per risanare i conti della Regione, riducendo un disavanzo che pesava come un macigno sul nostro presente e futuro».

Il presidente ha inoltre sottolineato gli investimenti mirati a lavoro, sanità, infrastrutture e opportunità per i giovani. Tra questi, lo sblocco dei concorsi pubblici che porteranno a oltre 700 nuove assunzioni nel prossimo triennio. Sul tema dei trasporti, ha affrontato il problema delle tariffe aeree elevate, introducendo un rimborso fino al 50% per agevolare il rientro natalizio di chi vive lontano dall’isola.

Per quanto riguarda la sanità, Schifani ha annunciato 750 milioni di euro destinati a nuovi ospedali, tra cui il Polo pediatrico di Palermo, definito come un futuro centro di eccellenza. Ha poi affrontato temi cruciali come l’emergenza rifiuti, con il progetto dei termovalorizzatori, e la siccità, per la quale i dissalatori saranno operativi entro l’estate.

Infine, ha ricordato le politiche sociali, evidenziando il reddito di povertà come misura immediata per le famiglie in difficoltà, e ha promesso ulteriori incentivi per stimolare i consumi. «Continuiamo a guardare al domani con fiducia», ha concluso il presidente.

