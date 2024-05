Notte dei Musei, serata speciale a Messina, Lipari e Milazzo

La serata del 18 maggio sarà all’insegna della cultura e dell’arte in Sicilia, con l’iniziativa della “Notte dei Musei” che coinvolgerà Messina, Lipari e Milazzo. L’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina propone un programma ricco di visite guidate presso i principali siti archeologici della regione.

Le aperture notturne dei siti e parchi archeologici sono un’occasione unica per scoprire la ricca storia e il patrimonio artistico della Sicilia. Grazie all’impegno delle guide turistiche abilitate della Regione Siciliana, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare il Museo Regionale Accascina, il Museo Diocesano di Lipari, il Museo delle maioliche eoliane “Maduni pinti” e il suggestivo Castello di Milazzo.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milazzo e il sostegno dei direttori dei musei coinvolti. La presidente dell’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina, Giuseppina Florio, ha espresso gratitudine per la sensibilità dimostrata dalle istituzioni e ha sottolineato l’importanza di valorizzare il patrimonio artistico e archeologico della regione.

Le visite guidate saranno disponibili su prenotazione, garantendo così un’esperienza di qualità e personalizzata per i partecipanti. Per prenotare è sufficiente contattare i numeri dedicati per ciascun sito museale:

Museo Accascina di Messina: 329 5381130;

Piccolo museo delle Maioliche Eoliane: 349 6524956;

Museo Diocesano di Lipari: 371 4171565;

Castello di Milazzo: 339 6252313.

I siti resteranno aperti dalle 20 alle 23, con due turni di visite guidate disponibili al Castello di Milazzo alle 19:00 e alle 19:30.

L’Associazione Guide Turistiche Eolie Messina Taormina, composta da guide multilingue abilitate, si impegna da anni a promuovere il turismo culturale in Sicilia, offrendo visite guidate professionali e coinvolgenti.

