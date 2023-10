Retribuzione personale 118: richiesto adeguamento retributivo

La Uil-Fpl di Messina ha inviato una richiesta ufficiale al governatore della Sicilia, Renato Schifani, e all’assessore alla Salute, Giovanna Volo, per avviare un tavolo negoziale mirato a rivedere la retribuzione del personale del servizio 118. Il segretario generale della Uil-Fpl di Messina, Livio Andronico, ha sottolineato l’importanza di riconoscere il ruolo cruciale svolto da questi professionisti.

Il sindacato fa riferimento al Decreto Assessoriale 2554 del 20 dicembre 2016, che ha regolamentato le tariffe per le prestazioni dei medici anestesisti/rianimatori e degli infermieri impiegati nel sistema di emergenza-urgenza 118 della Regione Sicilia per il biennio 2017/2018. Secondo la nota sindacale, il personale del 118 opera in condizioni spesso critiche e gravi, garantendo un’assistenza tempestiva, intensiva e continua in situazioni di instabilità e criticità vitale.

La Uil-Fpl considera ormai obsoleti i compensi orari stabiliti per il biennio 2017/2018 e sollecita l’avvio urgente di un tavolo negoziale. L’obiettivo è discutere proposte che, attraverso risorse aggiuntive regionali, possano riconoscere un adeguato incremento economico al personale medico ed infermieristico che opera nel servizio 118 e nelle Centrali Operative.

Non va dimenticato il ruolo essenziale svolto dal personale autista soccorritore, che spesso opera senza la presenza del personale medico ed infermieristico. La Uil-Fpl ritiene che anche questi professionisti meritino una maggiore gratificazione economica per il loro contributo fondamentale all’equipe di soccorso.

La richiesta sindacale si basa sulla necessità di riconoscere il valore dei professionisti del 118 e garantire loro una giusta retribuzione, adeguata alla loro responsabilità e al rischio professionale a cui sono esposti quotidianamente.

