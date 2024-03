Rinnovo contratto dipendenti regionali, l’appello di Giambona

Il vice capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, Mario Giambona, ha sollevato la questione del rinnovo contrattuale dei dipendenti regionali, sottolineando l’urgente necessità di migliorare le loro condizioni salariali e di lavoro. Giambona ha evidenziato che i dipendenti regionali si trovano tra i meno retribuiti del settore pubblico italiano, con contratti non rinnovati per gli anni 2019-2021 e 2022-2024, durante i quali l’inflazione è aumentata significativamente.

Il dibattito si è svolto durante un’interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana, presieduta dall’Assessore Andrea Messina, riguardante la rubrica Enti Locali. Giambona ha sottolineato l’importanza non solo di aggiornare i contratti per compensare la perdita di potere d’acquisto, ma anche di riclassificare il personale per favorire la crescita professionale e retributiva, nonché promuovere la partecipazione.

Oltre alle questioni economiche, Giambona ha sottolineato l’importanza di migliorare il welfare aziendale e di consentire ai dipendenti di aderire a forme di previdenza complementare. Attualmente, la regione Siciliana non offre tale possibilità ai suoi dipendenti, nonostante la consapevolezza diffusa che il sistema previdenziale pubblico potrebbe non garantire pensioni dignitose.

Giambona ha ribadito il suo impegno nell’affrontare queste questioni e nel sensibilizzare il governo regionale sull’importanza di valorizzare i dipendenti regionali come risorsa fondamentale.

