Agrumi di Sicilia e la campagna web “Per piccina che Tu Sia”

Il Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia rilancia la campagna web “Per piccina che Tu Sia” per affrontare la crisi agrumicola e valorizzare le arance di piccola taglia, simbolo dell’agrumicoltura siciliana colpita dalla siccità.

La Presidente Federica Argentati, del Distretto, ha dichiarato che la crisi idrica sta infliggendo un duro colpo all’agricoltura siciliana, soprattutto alla produzione di agrumi di piccola taglia. Argentati sottolinea l’importanza di educare i consumatori sul consumo di arance di piccola pezzatura, ideali per spremiture fresche e uno stile di vita sano.

Il Distretto ha un lungo impegno nell’uso consapevole delle risorse idriche, con progetti specifici che coinvolgono imprenditori della filiera. Il programma “CLUSTER in Sicilia” mira a promuovere l’agricoltura 4.0 e l’uso delle spremiagrumi automatiche nelle scuole.

Argentati evidenzia il collegamento tra il progetto e la difficile situazione degli agricoltori siciliani, dovuta alla grave mancanza di precipitazioni degli ultimi mesi. L’Italia si posiziona come il 12° esportatore mondiale di agrumi, ma è necessario lavorare per mantenere una posizione robusta.

Il Distretto Agrumi lancia un appello all’aggregazione e alla responsabilità collettiva per preservare e potenziare l’agrumicultura siciliana in un momento complicato per le imprese agricole.

