Rissa per un panino: divieto d’accesso esercizi pubblici per 15 persone

Rissa per un panino: 15 denunciati e divieto di accesso agli esercizi pubblici. Due gruppi si sono scontrati a Biancavilla a causa di una incomprensione. I Carabinieri sono intervenuti per sedare la rissa. L’analisi delle telecamere ha permesso di identificare i partecipanti, tra cui persone già denunciate per reati simili.

Nei giorni scorsi, la Compagnia Carabinieri di Paternò ha notificato gli “avvisi orali” emessi dal Questore di Catania a 15 persone denunciate per una violenta rissa avvenuta a Biancavilla, durante la movida notturna. La rissa è scoppiata di fronte a una famosa panineria e ha coinvolto due gruppi di cittadini italiani e albanesi.

Tutto è cominciato quando un biancavillese ha fatto una battuta ironica a uno degli albanesi, ma quest’ultimo ha frainteso il commento, pensando che fosse un’offesa. La situazione è rapidamente degenerata in uno scontro fisico, con spintoni, calci e pugni lanciati tra i partecipanti. Le famiglie che passeggiavano nella zona sono rimaste sgomentate di fronte a tale scena di violenza.

Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di sedare la rissa e di identificare i responsabili. Tra i 15 denunciati, 12 sono stati colpiti da un ulteriore provvedimento che impedisce loro l’accesso agli esercizi pubblici. Due di loro hanno ricevuto una sanzione ancora più grave, con l’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri di Biancavilla durante le ore di movida nel weekend.

Le indagini condotte dai Carabinieri sono state agevolate dalla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nei paraggi dell’incidente. Inoltre, la conoscenza delle dinamiche criminali del territorio ha permesso di ricostruire con precisione gli eventi e individuare tutti i partecipanti alla rissa. È emerso che alcune persone coinvolte erano già state denunciate in passato per reati simili e avevano ricevuto il divieto di accedere a luoghi pubblici, incluso proprio l’esercizio della panineria in cui si è verificato lo scontro.

Questa vicenda mette in luce la necessità di mantenere un clima di rispetto e di evitare incomprensioni che possono facilmente sfociare in episodi di violenza. È fondamentale che le forze dell’ordine siano pronte a intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire situazioni di questo genere.

