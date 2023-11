Coro Lirico Siciliano, eccellenza musicale internazionale

L’ente lirico siciliano, noto per la sua straordinaria vocazione internazionale, continua a brillare nei teatri europei, consolidando la sua posizione di prestigio nel mondo della musica classica. Dopo l’enorme successo dell’edizione 2023 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, il Coro Lirico Siciliano, sotto la direzione di Francesco Costa e la presidenza di Alberto Munafò Siragusa, sta attraversando un quinto tour in Spagna e in Francia, presentando due opere epiche: “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart e “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, oltre a altre esibizioni nel territorio nazionale.

Il tour europeo vede gli artisti siciliani portare la magia della trinacria nei teatri spagnoli e francesi, con la rappresentazione di “Don Giovanni” di Mozart, curata dalla produzione di Opera2001, con Luis Miguel e Marie Ange Lainz alla direzione artistica e tecnica. Il cast è composto da artisti di fama internazionale che contribuiscono a rendere questa produzione un evento straordinario.

In oltre trentacinque spettacoli, il Coro Lirico Siciliano esegue l’opera lirica in due atti di Mozart in luoghi spettacolari, da Toledo ad Alicante, da Madrid a Cordoba, da Cartagena a Torrevieja, fino ad approdare in Andalusia a Cadiz, e da Carcassonne a Merignac in Francia. L’Orchestra sinfonica in residence di Opera 2001 accompagna magistralmente ogni esibizione.

Durante la tappa maltese, il Coro Lirico Siciliano ha affascinato il pubblico con una magnifica performance di “Rigoletto” di Verdi, con un cast internazionale di grande talento, tra cui Simone Piazzola, Gianluca Terranova, Dario Russo e Enkeleda Kamani.

L’attività concertistica e operistica del Coro continua anche in Italia, con il debutto previsto al Teatro “Alfonso Rendano” di Cosenza, dove presenteranno l’atto unico di Pietro Mascagni “Cavalleria Rusticana”. Inoltre, nel 2023, si conferma l’appuntamento con il “Dicembre Musicale”, un evento che promuove la cultura musicale in tutto il territorio regionale, con scoperte e prime assolute.

L’ente lirico siciliano, con una solida reputazione sia nazionale che internazionale, ha ricevuto il prestigioso International Opera Awards, considerato l’Oscar della Lirica, a riconferma della sua eccellenza nel settore teatrale. Il Coro Lirico Siciliano si è distinto nel portare la musica classica italiana in tutto il mondo, diffondendo la bellezza delle melodie di Bellini dall’Europa all’Asia e sottolineando la sua importanza come ambasciatore del Belcanto nel mondo. Un vero gioiello del Sud Italia che brilla con successi crescenti, elevando gli standard artistici a livello nazionale e internazionale.

© Riproduzione riservata.