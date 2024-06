Criticità al Policlinico, Andronico: “Pronti a protestare se ignorati”

Si è svolta oggi un’affollata assemblea dei dipendenti del policlinico universitario di Messina, organizzata dalla Uil-Fpl. Alla riunione erano presenti il segretario aziendale Giuseppe Costa e i membri Rsu Concetto Girasella ed Emanuele Chiara. Il segretario generale Livio Andronico ha sottolineato: “Abbiamo riscontrato numerosi problemi causati da una mancanza di organizzazione e progettualità. Per fare alcuni esempi: carenza di personale infermieristico, OSS e tecnici sanitari, malattie infettive, TIN, TIP, pronto soccorso pediatrico, ricoveri oltre i posti letto previsti, sala operatoria con turni di pronta disponibilità oltre la normativa prevista. Inoltre, il pronto soccorso ostetrico è gestito da personale infermieristico nonostante la normativa preveda l’impiego di personale ostetrico. Il personale infermieristico è costantemente demansionato a causa della carenza di OSS”.

Andronico ha poi precisato: “La Uil-Fpl non ha problemi con l’attuale struttura commissariale, ma non facciamo sconti a nessuno. Quando parliamo di sanità, ci riferiamo alla salute delle persone e degli operatori della sanità pubblica. La Uil-Fpl chiede rispetto per i lavoratori perché l’efficienza non può essere raggiunta sulla pelle dei dipendenti. Manca il benessere lavorativo. Infine, Signor Assessore, le aziende sanitarie erogano salute e non possono essere considerate fabbriche di carbone. Le chiediamo di agire in fretta”.

I lavoratori presenti, viste le gravi problematiche persistenti e le reiterate note fatte dalla segreteria sindacale, hanno votato all’unanimità lo stato di agitazione e il tentativo di conciliazione in attuazione della legge 146/90. La Uil-Fpl rimane in attesa di provvedimenti urgenti. Qualora le richieste rimanessero inevase, la Uil-Fpl intraprenderà tutte le azioni legali e di denuncia pubblica che riterrà opportune a tutela dei lavoratori e della sanità pubblica, non escludendo azioni eclatanti”.

