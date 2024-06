Bollino Rosa 2024-2025: prestigioso riconoscimento etneo

La Fondazione Onda ETS ha conferito un riconoscimento speciale alle Unità Operative Complesse di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico e del San Marco, dirette rispettivamente da Liliana Mereu ed Emilio Lomeo, e all’Unità di Patologia Ostetrica del San Marco, guidata da Marco Palumbo. Tale premio è stato assegnato per l’impegno profuso nella prevenzione primaria in gravidanza, con un’attenzione particolare alla salute materno-infantile.

Le tre unità operative premiate hanno partecipato alla mappatura delle strutture sanitarie del network “Bollino Rosa 2024-2025”, focalizzato sulla prevenzione primaria in gravidanza. Gli ospedali Policlinico “Rodolico” e “San Marco” di Catania lavorano quotidianamente per rispettare i principi della prevenzione primaria, offrendo servizi di educazione alla corretta alimentazione e promozione dell’attività fisica in gravidanza tramite corsi di accompagnamento alla nascita.

Tra i servizi offerti dai presidi ospedalieri catanesi si annoverano screening per il diabete gestazionale, misurazione del peso e della pressione arteriosa, e interventi per le mamme che desiderano smettere di fumare grazie alla collaborazione del Centro Antifumo. Inoltre, è attivo uno screening per la depressione peripartum e sono presenti ambulatori dedicati alla prevenzione dei disturbi del pavimento pelvico e alle dipendenze patologiche.

Un ambulatorio solidale con un team multidisciplinare per la family center care è disponibile per neomamme e bambini con problemi di fragilità, disadattamento sociale e senza assistenza sanitaria. Inoltre, un servizio di mediazione culturale è offerto per le donne in gravidanza di diverse estrazioni linguistiche.

Un’indagine condotta dalla Fondazione Onda ETS in collaborazione con l’Istituto di ricerca Elma Research ha rivelato che la prevenzione vaccinale è fondamentale per la salute della donna e del bambino durante la gravidanza. Gli ospedali “Bollino Rosa” di Catania distribuiscono opuscoli informativi alle donne, indicando strutture, tempi e modalità per le vaccinazioni in gravidanza.

“Siamo orgogliosi del prestigioso elogio che la Fondazione Onda ci ha tributato a testimonianza del fatto che il nostro lavoro e il nostro impegno a favore delle donne è riconosciuto anche a livello nazionale”, hanno affermato i direttori Lomeo, Mereu e Palumbo. “Ringraziamo l’azienda che ci fornisce gli strumenti per eseguire le nostre attività e tutto il personale che ci segue con abnegazione e sacrificio a favore delle pazienti e dei loro piccoli”.

