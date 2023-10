Opera dei Pupi a Sinagra in occasione della Settimana del Pianeta Terra

La Compagnia Opera dei Pupi “Brigliadoro” ha offerto uno straordinario spettacolo stamani nell’area mercatale di contrada Vecchia Marina, a Sinagra. L’evento è stato accolto con grande entusiasmo da parte di tutti gli alunni delle scuole locali, che hanno riempito i locali comunali.

Il Maestro Salvatore Bumbello, a capo della famiglia Bumbello e regista dello spettacolo, ha condotto il pubblico in un viaggio attraverso la magia dei classici Pupi Siciliani, mostrando come le affascinanti armature prendano vita grazie al riciclo delle lattine. Questo messaggio era particolarmente significativo in vista della “Settimana del Pianeta Terra”, un’iniziativa supportata dal Sindaco Nino Musca, dall’Assessore Marzia Mancuso e dall’intera Amministrazione Comunale.

Un contributo importante è giunto dalla ditta Onofaro Antonino Srl, che ha generosamente donato borracce a tutti i partecipanti, promuovendo l’uso responsabile delle risorse e la riduzione dei rifiuti.

Un ringraziamento speciale va alla Dirigente Prof.ssa Maria Miceli per la sua preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento. Tra gli appuntamenti futuri, venerdì 6 ottobre, si terrà una conferenza a Palazzo Salleo seguita da un’escursione naturalistica, nell’ambito delle celebrazioni per l’edizione 2023 del Pianeta Terra.

© Riproduzione riservata.