La salute dei bambini al centro: Sight for Kids a Capo d’Orlando

Il Lions Club Capo d’Orlando, guidato dal Presidente Dott. Orazio Renato Longo, in collaborazione con la Dott.ssa Maria Briguglio, Delegata Distrettuale Sight for Kids, ha proseguito il suo impegno nella prevenzione dell’ambliopia nell’età evolutiva con un importante screening gratuito.

L’ambliopia è una condizione visiva che può causare gravi deficit irreversibili se non riconosciuta e trattata tempestivamente. Per questo motivo, il Club ha esteso il suo sostegno oltre i confini di Capo d’Orlando, dopo aver condotto screening visivi ed ortottici su 106 bambini dell’Istituto Comprensivo dell’Infanzia n.1 “G.T. di Lampedusa”, coinvolgendo plessi scolastici in diverse zone della città.

La collaborazione dei genitori, degli insegnanti e della responsabile scolastica, l’insegnante Lucia Spano e il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosaria Addamo, è stata fondamentale per il successo di questo progetto.

Durante le due giornate, 23 e 24 gennaio 2024, anche la Coordinatrice della Rete Civica della Salute Provinciale di Messina, Marisa Briguglio, ha partecipato attivamente, dimostrando l’importanza di questa iniziativa nella promozione della salute visiva infantile.

I risultati dello screening hanno rivelato che il 7% dei bambini ha manifestato problemi di vista che richiedono una valutazione specialistica oculistica approfondita per sospetto grave di ambliopia. Nel frattempo, il 14% dei bambini dovrà sottoporsi a una visita oculistica per correggere probabili difetti visivi con l’uso di lenti.

“Sight for Kids” continua a rappresentare un esempio di impegno sociale e di sanità pubblica che non comporta costi aggiuntivi per le famiglie. La Delegata Distrettuale, Maria Briguglio, Oculista pediatrica, ha sottolineato come questo progetto rispecchi la missione del Lions Club International nell’area della vista e dovrebbe essere un modello ispiratore per altre associazioni e istituzioni che si occupano di salute pubblica.

