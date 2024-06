80enne invia per vendetta le foto porno ai genitori del marito tradito

Un episodio di revenge porn è stato sanzionato dal giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Antonella Ciraulo, con una condanna ad un anno di reclusione per un ottantenne di Canicattì. L’uomo, per vendicarsi della fine di una relazione con una donna sposata di quarant’anni, ha deciso di stampare fotografie sessualmente esplicite che lo ritraevano insieme all’amante, per poi farle recapitare ai genitori del marito della donna.

L’evento risale a novembre 2020, quando la relazione tra l’anziano e la donna si era già conclusa. Non accettando la fine del rapporto, l’uomo ha preso le fotografie scattate durante i loro incontri con il proprio cellulare e le ha stampate. Successivamente, ha inserito le foto in una busta indirizzata ai genitori del marito della sua ex amante e l’ha inviata. Il plico, una volta ricevuto, ha suscitato lo sconcerto dei destinatari, i quali hanno prontamente informato il figlio e la nuora dell’accaduto.

L’indagine è partita dalla denuncia della donna, che si è rivolta ai Carabinieri dopo aver saputo della diffusione delle immagini compromettenti. Le forze dell’ordine hanno quindi avviato un’inchiesta che ha portato alla scoperta delle azioni dell’anziano e alla sua successiva incriminazione. La vicenda ha trovato la sua conclusione con la condanna del responsabile, stabilita dal giudice Ciraulo, che ha ritenuto l’uomo colpevole di revenge porn, sottolineando la gravità del gesto compiuto.

