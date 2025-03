Tragico incidente a Carlentini, tre braccianti agricoli perdono la vita

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla Strada Statale 194, nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa. Nell’impatto frontale tra un furgone cassonato e un minivan hanno perso la vita tre braccianti agricoli di Adrano, nel Catanese. Le vittime sono Salvatore Lanza, 60 anni, Salvatore Pellegriti, 61 anni, entrambi impiegati in un’azienda locale specializzata nella raccolta degli agrumi, e Rosario Lucchese, 18 anni, deceduto durante il trasporto in ospedale. Il giovane aveva iniziato a lavorare nell’azienda da appena una settimana.

Nello scontro sono rimaste ferite altre sette persone, compresi i conducenti dei due mezzi coinvolti. Quattro di loro versano in gravi condizioni, mentre gli altri hanno riportato solo contusioni. I feriti sono stati trasferiti negli ospedali Cannizzaro e San Marco di Catania, nonché nelle strutture sanitarie di Lentini e Caltagirone.

Dai primi accertamenti emerge che i lavoratori avevano terminato la raccolta di arance in un terreno agricolo di Francofonte e stavano facendo ritorno a casa. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa e della Compagnia di Augusta. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i tecnici dell’Anas, mentre la Procura ha avviato un’inchiesta per omicidio stradale al fine di chiarire le dinamiche dello scontro.

Il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, ha espresso il cordoglio della comunità nei confronti delle famiglie colpite dalla tragedia, dichiarando il lutto cittadino. «È un giorno di grande dolore. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie delle vittime in questo momento di immenso dolore», ha affermato Mancuso. Il provvedimento prevede la sospensione immediata di eventi pubblici, tra cui spettacoli teatrali, manifestazioni sportive e intrattenimenti in spazi aperti. «L’intera città si stringe attorno ai familiari delle vittime», ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando la vicinanza dell’amministrazione comunale a chi è stato colpito da questa tragedia.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁