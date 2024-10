Parco Avventura Madonie: Tre Week-end tra Sport e Tradizioni

Il Parco Avventura delle Madonie a Petralia Sottana (PA) si prepara a ospitare la seconda edizione dell’evento “Natura Mediterranea”, un’iniziativa dell’associazione ABIS, nell’ambito del progetto “Al bano Sicilia che piace”, sostenuto dall’assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana. L’evento si terrà in tre weekend di ottobre (11-14, 19-21 e 26-28), offrendo un’esperienza unica per famiglie e appassionati di gastronomia, cultura e natura.

Il programma include una vasta gamma di attività, con particolare attenzione ai prodotti enogastronomici del territorio. Durante i weekend, sarà possibile visitare il “Villaggio enogastronomico” per degustare le eccellenze delle Madonie, mentre esperti e imprenditori illustreranno il valore salutistico e culturale di questi prodotti, condividendo le tecniche di produzione locali.

Le Madonie, già note per la loro biodiversità e per la candidatura della Sicilia a regione gastronomica d’Europa 2025, sono al centro del progetto “Madonie Gastronomiche”, che mira a valorizzare gli ingredienti autoctoni per rafforzare l’offerta enogastronomica locale. Le degustazioni di olio, vino e formaggio, accompagnate da laboratori di marketing e neuromarketing, offriranno approfondimenti sulle strategie di promozione del food.

Tra le attività in programma, spicca il convegno “Empowerment di Comunità – Educazione, Salute e Sostenibilità”, previsto per il 12 ottobre. A ciò si aggiungono passeggiate naturalistiche, laboratori di ceramica, gare sportive, sessioni di yoga e pilates, e una caccia al tesoro. Sono previste anche masterclass settimanali sull’assaggio di vini, oli e formaggi. Il progetto, che si avvale della collaborazione di numerose realtà locali, interconnette turismo, cultura, ambiente e benessere.

Prenotazione

Per partecipare agli eventi gratuiti, è necessaria la registrazione. Compila il modulo di prenotazione cliccando sulle immagini o al seguente link: https://forms.gle/kDfnfUX4uE1gDhJf7

