Completati i lavori sullo svincolo autostradale A19 di Enna

Sono state riaperte al traffico tutte le rampe dello svincolo autostradale di Enna, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di ammodernamento dell’arteria siciliana, attualmente sotto la responsabilità commissariale del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Alla cerimonia di riconsegna dell’infrastruttura sono intervenuti, oltre a Schifani, anche l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, l’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni, il responsabile della struttura territoriale di Anas in Sicilia Raffaele Celia, i sub commissari Lelio Russo e Sergio Tumminello e il sindaco di Enna Maurizio Antonello Dipietro.

«Oggi è una giornata importante per la viabilità della nostra Isola e per i cittadini dell’Ennese» ha dichiarato Schifani. «La riapertura dello svincolo segna un nuovo passo nel percorso di riqualificazione dell’A19, arteria strategica per la mobilità e lo sviluppo della Sicilia». Ha inoltre sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, Anas e imprese, confermando l’impegno nel monitoraggio dei lavori lungo l’intero tracciato.

«L’apertura totale dello svincolo di Enna – ha affermato Gemme – rappresenta un ulteriore e importante tassello del nostro lavoro lungo l’autostrada A19». Gemme ha evidenziato che gli investimenti di Anas in Sicilia ammontano complessivamente a 11,47 miliardi di euro, suddivisi tra manutenzioni programmate e nuove opere.

L’intervento ha comportato la demolizione e ricostruzione di cinque campate del sovrappasso e la sostituzione degli impalcati in calcestruzzo armato con nuovi in acciaio. Le restanti campate sono state oggetto di consolidamento strutturale. I lavori, costati circa 24 milioni di euro, sono stati svolti in modo da contenere l’impatto sul traffico, e alcune attività residue saranno completate in orario notturno.

