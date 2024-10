Terzo giorno di esercitazioni a Messina Risk SIS.MA. 2024

Prosegue oggi, 9 ottobre, il terzo giorno delle esercitazioni di Protezione Civile nell’ambito della XIII edizione della Settimana della Sicurezza, denominata “MESSINA RISK SIS.MA. 2024”, che si concluderà sabato 12 ottobre. L’esercitazione simula uno scenario di emergenza sismica, con un terremoto di magnitudo 6.3 sulla scala Richter e intensità IX° secondo la scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). Questo evento ipotetico coinvolgerebbe diverse zone del comune di Messina, dove si stimano danni ingenti: 1.853 edifici crollati, l’inagibilità di 36.194 abitazioni e un impatto diretto su 4.010 persone, di cui 3.007 feriti e 1.003 morti. Il numero di senzatetto previsto è di 80.113.

L’iniziativa, denominata “MESSINA RISK SIS.MA. 2024”, è coordinata dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.), che verifica l’efficienza del piano di intervento previsto per la gestione dell’emergenza. Sono coinvolte le sei municipalità cittadine, con l’attivazione delle Unità di Crisi Locali, delle aree di attesa, ricovero per la popolazione e ammassamento delle risorse e dei soccorritori. L’intero processo segue il metodo “Augustus” di gestione delle emergenze, utilizzato per coordinare le varie strutture operative.

L’Amministrazione comunale di Messina promuove l’esercitazione, con il supporto del consulente per la Protezione Civile Antonio Rizzo. Vi collaborano la Prefettura di Messina, i Dipartimenti di Protezione Civile nazionale e regionale, e numerose istituzioni locali. Tra queste, l’Università di Messina, la Marina Militare, le strutture sanitarie, la sala operativa del 118, i Vigili del Fuoco, la Brigata Aosta, il Mise, il Corpo Forestale e la Croce Rossa, oltre a molte associazioni di volontariato.

La Brigata Aosta partecipa attivamente attraverso nuclei distaccati del 5° reggimento fanteria e del 4° reggimento genio guastatori di Palermo. Al PalaRescifina, da oggi fino a venerdì 11 ottobre, è allestita una mostra statica di mezzi e materiali militari impiegati in caso di calamità pubbliche. Le risorse reali destinate all’emergenza sono stazionate presso la caserma Crisafulli Zuccarello di viale Europa.

