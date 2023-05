Messina, lavori nel parcheggio, il grido d’allarme dei commercianti

Ritrovo Porta Messina: “Chiediamo SOLO di poter lavorare”.

I commercianti del Ritrovo Porta Messina si trovano in difficoltà a causa dei lavori in corso nel parcheggio antistante il loro locale. La chiusura della viabilità davanti al locale e l’impossibilità di parcheggiare stanno limitando l’affluenza di clienti, che preferiscono consumare il loro pasto in altri luoghi più agevoli da raggiungere.

Nessun preavviso o avviso è stato dato ai commercianti, che si sono trovati in una situazione di impossibilità a lavorare. I lavori in corso sono previsti per durare tre mesi e, per un locale che ha appena superato una crisi economica, la limitata affluenza per un periodo così lungo potrebbe portare a conseguenze negative.

I commercianti del Ritrovo Porta Messina chiedono al Comune di trovare una soluzione per permettere loro di continuare a lavorare, anche se con limitazioni. Potrebbe essere possibile concentrare i lavori selettivamente su una parte dell’area, lasciando l’altra libera per l’utilizzo commerciale.

Come molti altri commercianti, i proprietari del Ritrovo Porta Messina sono preoccupati per le conseguenze negative che i lavori pubblici possono avere sulle attività commerciali. Sperano che le autorità locali e i commercianti possano lavorare insieme per trovare soluzioni che garantiscano un equilibrio tra lo sviluppo delle infrastrutture pubbliche e la sopravvivenza delle attività commerciali.

Il Ritrovo Porta Messina è solo uno dei tanti esempi di come i lavori pubblici possano influenzare negativamente le attività commerciali, mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese.

