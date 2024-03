Operazione contro lavoratori in nero, scoperti 17 irregolari

La Guardia di Finanza di Catania continua la sua opera di controllo economico del territorio, concentrando gli sforzi sul contrasto al lavoro sommerso. In una recente azione, sono stati individuati 17 lavoratori impiegati in modo irregolare in un bar della provincia.

I militari della Compagnia di Acireale hanno sanzionato una caffetteria e pasticceria del territorio per aver impiegato undici lavoratori in nero, tra cui cuochi, banconisti e camerieri, senza notifica alle autorità competenti e senza stipula di contratti di lavoro. Altri sei lavoratori sono stati considerati irregolari per la retribuzione in contanti e la falsa registrazione degli orari di lavoro.

Le violazioni riscontrate prevedono sanzioni amministrative da 36.000 a 209.000 euro. Oltre il 10% dei dipendenti dell’esercizio commerciale risultava essere impiegato illegalmente, portando alla segnalazione della società all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catania per l’applicazione della sospensione dell’attività imprenditoriale.

