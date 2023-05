Ocm miele Sicilia: 140 aziende selezionate per il finanziamento

Pubblicate le graduatorie del bando Ocm miele: 140 aziende siciliane ammesse ai finanziamenti.

Sono state pubblicate le graduatorie delle aziende siciliane nel settore dell’apicoltura ammesse al contributo Ocm miele della Regione Siciliana per l’anno 2023. Il bando, intitolato “Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele”, è stato pubblicato dal dipartimento Agricoltura e si è chiuso a metà marzo. Complessivamente, sono stati stanziati 903 mila euro di finanziamenti, distribuiti tra le diverse azioni, e 140 aziende sono state selezionate per ricevere l’aiuto. I beneficiari dei contributi economici includono sia apicoltori individuali che associati.

Il bando prevedeva tre macro-azioni: la prima riguarda servizi di assistenza tecnica, consulenza, informazione e scambio delle migliori prassi, anche attraverso la creazione di reti, per gli apicoltori e le organizzazioni di apicoltori. La seconda macro-azione copre investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali per contrastare le malattie degli alveari, prevenire danni causati da avversità atmosferiche, promuovere il ripopolamento delle api e l’acquisto di attrezzature. La terza macro-azione si concentra sulla promozione, comunicazione e commercializzazione, al fine di sensibilizzare i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura attraverso campagne educative e di comunicazione, organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale.

