Biciclette elettriche modificate, i controlli della Polizia a Catania

Questa mattina, le forze dell’ordine, con la collaborazione tecnica del Gruppo Specializzato per il controllo del circolante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- DGt del Sud-sede di Bari e del Centro Prova Autoveicoli di Catania, hanno condotto un’operazione di controllo della circolazione stradale a Catania. Il focus dell’operazione era sull’uso improprio di biciclette elettriche modificate, che sfrecciano per le vie urbane, in particolare nel centro storico, violando le disposizioni del Codice della Strada.

I mezzi sono stati sottoposti a verifiche rigorose utilizzando il Banco Prova Velocità della Motorizzazione, determinando la velocità effettivamente raggiungibile. La legge prevede che le biciclette a pedalata assistita possano avere un motore ausiliario elettrico con una potenza massima continua di 0,25 KW, che interrompe l’alimentazione quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o quando il ciclista smette di pedalare. Tuttavia, la maggior parte dei mezzi controllati non era conforme, con due terzi dei veicoli soggetti a sequestro (14) e fermi amministrativi (8). Inoltre, sono state rilevate 22 violazioni per biciclette trasformate in ciclomotori, riguardanti la mancanza di patente, casco, immatricolazione, targa e assicurazione.

Questi controlli mirano a garantire la sicurezza stradale, poiché le modifiche apportate alle biciclette, specialmente al sistema frenante, aumentano il rischio di incidenti. L’operazione è stata accolta positivamente dai passanti, che hanno visto in queste azioni un beneficio per la sicurezza dei pedoni.

