Teatri Greci in Sicilia: riconoscimento nazionale per cinque siti

Cinque importanti teatri greci in Sicilia hanno ricevuto il riconoscimento di “monumento nazionale”, un passo significativo per la conservazione del patrimonio culturale dell’isola. L’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, ha espresso soddisfazione per l’inclusione di Tindari, Siracusa, Segesta, Agira e Hippana, a Prizzi, nell’elenco dei monumenti nazionali. Questo riconoscimento non solo celebra la loro ricca storia e importanza culturale, ma sottolinea anche il ruolo della Sicilia come un vero e proprio museo all’aperto.

Si prevede che tali designazioni contribuiranno alla preservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico per le generazioni future. La proposta di legge, approvata dalla Camera dei deputati, riguarda complessivamente 408 teatri italiani, di cui 47 siti siciliani, gestiti dall’assessorato di Scarpinato. Il testo deve ora essere ratificato dal Senato.

