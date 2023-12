Controlli con Autovelox a Messina, dove si trovano

Il Comando del Corpo di Polizia municipale sta attuando una serie di servizi mirati alla sicurezza stradale, utilizzando autovelox e il dispositivo “scout” per il monitoraggio delle infrazioni al Codice della Strada relative ai divieti di sosta. Questi servizi sono in corso da lunedì 11 dicembre e si protrarranno fino a sabato 16 dicembre 2023.

Gli agenti si stanno concentrando su diverse arterie stradali ad alto traffico. Gli autovelox verranno posizionati lungo la Strada Statale 114 a Giampilieri e Galati, la Strada Statale 113 a Mortelle, Spartà, San Saba, Rodia e Casabianca, i viali Boccetta e Gazzi, e le vie Garibaldi e Consolare Pompea. Nel frattempo, il dispositivo “scout” monitorerà la Strada Statale 114 tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”, via Marco Polo, viale S. Martino (da villa Dante a piazza Cairoli), via Industriale (tratto Samperi – S. Cecilia), via La Farina (tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro), piazza Duomo (isola pedonale), viale della Libertà (tra Giostra e Prefettura, e tra rotatoria Annunziata e Giostra), viale Boccetta (dal corso Garibaldi al viale Principe Umberto), corso Garibaldi (nel tratto Prefettura – Cairoli), via T. Cannizzaro (tra il corso Cavour e il viale Italia), e piazza della Repubblica.

La Polizia municipale ribadisce l’importanza di rispettare i limiti di velocità su tutte le strade, poiché l’eccesso di velocità è una delle principali cause di gravi incidenti stradali. Inoltre, si ricorda ai conducenti di osservare le regole che vietano la sosta in doppia fila, sul marciapiede, nelle corsie preferenziali, nelle piste ciclabili e negli attraversamenti pedonali.

