Messina, Zingales inaugura l’aula immersiva dell’Istituto Verona Trento

L’Istituto Verona Trento di Messina ha inaugurato una nuova aula immersiva, un ambiente didattico all’avanguardia destinato a rivoluzionare il metodo di insegnamento. Alla cerimonia erano presenti il provveditore agli studi di Messina, Leo Zingales, la dirigente scolastica Simonetta Di Prima, i vicepresidi Eliana Bottari e Roberto Cardullo, oltre a numerosi docenti e studenti.

L’aula, finanziata con i fondi PNRR Labs, occupa uno spazio di circa 60 metri quadrati nel piano rialzato dell’ala A dell’edificio scolastico. Le pareti fungono da schermi di proiezione, consentendo agli studenti di immergersi completamente nei contenuti didattici. La struttura permette non solo di usufruire di materiali già disponibili, ma anche di crearne di nuovi, un’opportunità che coinvolge direttamente docenti e alunni nell’ideazione di contenuti interattivi.

“La scuola – ha dichiarato il provveditore Leon Zingales – è tra le prime a dotarsi di un’aula immersiva, puntando su spazi innovativi per garantire un apprendimento più coinvolgente e multidimensionale”. La dirigente scolastica Simonetta Di Prima ha evidenziato come questa tecnologia “favorisca un apprendimento esperienziale e stimoli lo sviluppo di competenze digitali e collaborative, fondamentali per affrontare le sfide del mondo moderno”.

La vicepresidente Eliana Bottari ha sottolineato l’importanza dell’interattività nell’insegnamento: “L’aula immersiva consente agli studenti di esplorare i contenuti in maniera innovativa, accrescendo motivazione e curiosità”. In particolare, grazie al software in dotazione, gli alunni dell’indirizzo Grafica e Comunicazione potranno sviluppare nuovi materiali didattici, colmando eventuali lacune nella disponibilità di biblioteche digitali.

La tecnologia immersiva, applicata all’istruzione, si dimostra uno strumento prezioso per rendere le lezioni più dinamiche ed efficaci, migliorando la comprensione e il coinvolgimento degli studenti.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁