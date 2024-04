Messina: la danza e l’importanza della qualificazione accademica

Il mondo della danza si trova al centro di un dibattito riguardante la qualificazione degli insegnanti e la regolamentazione dei percorsi formativi. Nel recente convegno tenutosi al Teatro Vittorio Emanuele, le insegnanti qualificate e laureate in Scienze Coreutiche hanno espresso la loro opposizione ai diplomi brevi per dirigere scuole di danza private. Rossella Brescia ha sottolineato l’importanza di investire nella passione con una formazione adeguata, mentre Amilcar Moret Gonzales ha evidenziato il ritardo italiano rispetto ai percorsi formativi standard europei.

Le insegnanti presenti al convegno, rappresentanti dell’associazione Dis (Danza in salute) e dell’associazione siciliana insegnanti laureati danza (Asild), hanno ribadito l’importanza della formazione accademica e della regolamentazione dei percorsi formativi per garantire competenze adeguate nell’insegnamento della danza.

Il convegno, organizzato da D.i.s. in collaborazione con Asild e patrocinato dall’Assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Sicilia e dal Comune di Messina, ha evidenziato la necessità di un sistema integrato e funzionale per la formazione degli insegnanti di danza.

Durante l’evento, sono state illustrate le tematiche centrali, tra cui l’istituzione di percorsi formativi standardizzati e regolamentati per l’insegnamento della danza. Si è discusso del Marchio Dis che distingue le scuole con direttori laureati e dell’impegno dell’Associazione Italiana Danza attività di Formazione (Aidaf) nel collaborare con il Ministero della Cultura per studiare una legge in tal senso.

L’importanza della formazione adeguata è stata sottolineata anche da esperti come l’ortopedico Giancarlo Gemelli e la psicologa Annarita Morabito, evidenziando le competenze necessarie non solo dal punto di vista tecnico, ma anche psicologico e della salute.

In video collegamento, Rossella Brescia ha ribadito l’importanza di una formazione accademica per coltivare la passione per la danza, mentre Amilcar Moret Gonzales ha evidenziato il gap legislativo italiano rispetto ai percorsi formativi europei.

Il giornalista Gianluca Rossellini ha moderato l’evento, che è culminato con uno spettacolo di danza dedicato a insegnanti prematuramente scomparse, con la partecipazione di scuole siciliane dirette da insegnanti laureati Miur.

