Medici del 118 condannati: sentenza della Corte dei Conti

La Corte dei Conti ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dei medici del 118, Antonio Corica e Antonio Ferlito, implicati in un caso di assenteismo prolungato. La sentenza definitiva ha stabilito che i due dovranno risarcire l’Asp per il danno patrimoniale e di immagine causato.

Antonio Corica e Antonio Ferlito erano stati precedentemente arrestati nel 2017 per truffa aggravata e falso ideologico. Successivamente, erano stati condannati a un anno e sei mesi di reclusione e una multa di 600 euro in Corte d’Appello, con una sentenza ormai definitiva.

L’indagine condotta dagli agenti del commissariato di Taormina, su disposizione della Procura di Messina, ha rivelato più di 70 episodi di assenteismo, in cui i due medici si coprivano a vicenda. Si assentavano per interi turni notturni, simulando la presenza e firmando i registri di servizio. Tuttavia, solo uno dei due rimaneva effettivamente in servizio, causando un danno alla Pubblica Amministrazione stimato in oltre 30mila euro.

Il Gip del tribunale di Messina, Salvatore Mastroeni, ha preso provvedimenti riguardo al caso, incluso il sequestro preventivo di 30 mila euro sui conti correnti dei due medici, quantificando così il danno erariale subito dallo Stato.

