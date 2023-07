Colpo alle famiglie mafiose di Palermo: eseguite 11 misure cautelari

Operazione antimafia a Palermo: 11 arresti per reati di stampo mafioso.

Un’operazione coordinata dei Carabinieri porta a 11 arresti per reati di mafia, estorsione e tentato omicidio a Palermo.

Le indagini dei Carabinieri di Palermo portano all’esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare per reati associativi di stampo mafioso, estorsione e tentato omicidio nel mandamento di Tommaso Natale.

Nelle prime ore dell’alba di oggi, le città di Palermo e la provincia di Belluno sono state teatro di un’importante operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo. Sono state eseguite 11 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere e 3 agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le misure restrittive sono state disposte dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia locale. Gli arrestati sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione consumata e tentata, con l’aggravante delle modalità mafiose, nonché di tentato omicidio aggravato.

Questa operazione rappresenta il culmine di un’articolata attività investigativa mirata al mandamento mafioso palermitano di Tommaso Natale. Le indagini hanno consentito di raccogliere un solido quadro indiziario che dimostra l’appartenenza degli indagati alle famiglie mafiose di Partanna Mondello, Tommaso Natale e Zen-Pallavicino. Alcuni di loro, in posizioni di vertice, hanno già subito condanne definitive per reati associativi, mentre altri hanno contribuito, partecipando attivamente, alle dinamiche interne all’organizzazione criminale.

L’efficacia del dispositivo di contrasto alla mafia implementato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, unitamente all’utilizzo di sofisticate tecnologie di intercettazione, ha consentito di superare le misure di sicurezza adottate dagli indagati per eludere le indagini. Le acquisizioni investigative di elevata rilevanza e autenticità confermano l’operatività dell’associazione mafiosa nel suo complesso.

L’indagine, condotta sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha fornito un solido quadro indiziario contro gli indagati. Tuttavia, la conferma delle accuse e la valutazione dei gravi reati ipotizzati nei loro confronti avverranno durante il processo. In sintesi, le indagini hanno permesso di:

Ricostruire la struttura del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo e delineare l’organigramma delle famiglie connesse di Pallavicino-Zen, Partanna Mondello e Tommaso Natale. Secondo gli investigatori, il genero di un noto membro di spicco assassinato dai “corleonesi” durante la seconda guerra di mafia potrebbe essere al vertice di quest’ultima, individuando così i vertici e i sodali dell’organizzazione.

Identificare i canali di comunicazione del sodalizio con altre articolazioni territoriali di cosa nostra operanti nei territori confinanti.

Accertare la commissione di diversi episodi estorsivi finalizzati a finanziare l’associazione tramite l’imposizione di servizi di vigilanza e fornitura di pesce e frutti di mare a numerosi ristoratori di Mondello e Sferracavallo.

Evidenziare l’influenza dell’associazione mafiosa nella vita quotidiana, rivelando l’intervento dei vertici dell’organizzazione per risolvere dispute private tra cittadini o per proteggere gli interessi dei commercianti che pagavano il pizzo in cambio di protezione.

Far luce sul movente di un tentato omicidio commesso da uno dei membri affiliati nei confronti del proprio fratello, con l’intervento successivo delle figure carismatiche del mandamento mafioso per risolvere le dispute familiari che avevano portato al tentativo di omicidio.

L’operazione antimafia ha messo in luce l’impegno costante delle autorità nel contrastare la criminalità organizzata e preservare la sicurezza della comunità. L’indagine continua per svelare ulteriori dettagli e individuare eventuali complici e ramificazioni dell’organizzazione mafiosa nel territorio.

