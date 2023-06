Anticiclone in arrivo, domenica tempo stabile e soleggiato in Sicilia

Domenica in Sicilia, un campo di alte pressioni garantisce tempo stabile e soleggiato. Le zone costiere e l’entroterra saranno prevalentemente serene o poco nuvolose. Le temperature aumenteranno grazie alla rimonta dell’anticiclone subtropicale, segnando l’inizio dell’estate.

Domenica un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico intorno ai 4300 metri. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Da domenica l’estate prova a decollare con l’anticiclone – Il 16 giugno attesi ultimi rovesci sul Messinese tirrenico. A partire dal weekend, l’estate 2023 proverà a decollare per effetto della prima vera rimonta dell’anticiclone subtropicale, con un generale incremento delle temperature e prevalenza di condizioni di tempo stabile, soleggiato e dai connotati estivi.

