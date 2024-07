Marinella Ricciardello rilancia “La Terrazza” sui Nebrodi

A Testa di Monaco, sulla spiaggia, sorge “La Terrazza”, un ristorante che punta a valorizzare la cultura enogastronomica locale. Questo progetto di Marinella Ricciardello, situato tra Brolo e Capo d’Orlando, vuole combinare accoglienza e sapori tipici dei Nebrodi, rendendo il ristorante una destinazione gastronomica di rilievo.

Il concetto di “the act of traveling for a taste of place in order to get a sense of place” rappresenta l’idea di viaggiare per assaporare i gusti locali e comprendere l’essenza del luogo. “La Terrazza” accoglie i visitatori per pranzo, aperitivi al tramonto e cena, offrendo un’immersione nelle tradizioni culinarie locali. I sapori del mare e la cultura dell’accoglienza si fondono con la selezione di prodotti DOC, creando un’esperienza autentica.

La filosofia del ristorante riflette una sensibilità verso l’ambiente e la sostenibilità socio-economica del territorio. “La Terrazza”, con un menù che varia quotidianamente e una carta dei vini curata, contribuisce alla valorizzazione e protezione del patrimonio agroalimentare locale, generando benefici economici.

Marinella Ricciardello, formatasi presso il prestigioso “Cesar Ritz College” in Svizzera, spiega: “Con La Terrazza, anche attraverso la cura dello staff, vogliamo trasmettere un senso di orgoglio locale”.

L’enogastronomia è vista come un elemento culturale decisivo nell’attrazione turistica. Ricciardello ha selezionato prodotti DOC e DOP locali, inclusi oli d’oliva e vini innovativi di cantine siciliane. A “La Terrazza”, il cibo e il vino non sono solo espressioni del territorio ma anche strumenti di trasformazione culturale. Questo approccio attira i “turisti del mangiar bene”, curiosi di conoscere le origini e i processi di produzione dei prodotti tipici e di esplorare il territorio attraverso essi.

Lunedì prossimo, per presentare il ristorante e i suoi obiettivi, Marinella Ricciardello e il suo staff, con lo chef Francesco, hanno organizzato un evento che vedrà la partecipazione di numerosi giornalisti, tra stampa cartacea, TV e web. Questo incontro sarà un’opportunità per condividere la filosofia e le ambizioni di “La Terrazza”.

