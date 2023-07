Vivere oltre i 100 anni: svelati i segreti delle popolazioni centenarie

Nel mondo affollato di oggi, trovare la fonte della giovinezza eterna è diventato l’obiettivo di molti.

Popolazioni centenarie rivelano segreti: dieta vegetale, attività fisica regolare, forti legami sociali e atteggiamento positivo. Chiavi per una vita straordinaria oltre i 100 anni.

di Maria Cristina Miragliotta – Ma forse, la chiave della longevità si trova nelle comunità di centenari sparsi per il globo. Da Okinawa in Giappone a Ikaria in Grecia, queste popolazioni svelano i loro segreti per vivere oltre i 100 anni.

La dieta gioca un ruolo fondamentale: prevalentemente vegetale e ricca di legumi e noci, con limitata carne rossa. L’attività fisica quotidiana, come camminare o coltivare la terra, mantiene il corpo in movimento. Ma ciò che è ancora più sorprendente è il legame sociale di queste comunità, poiché il sostegno familiare e gli amici riducono lo stress e promuovono la felicità.

Infine, un atteggiamento positivo verso la vita è un elemento comune tra loro: abbracciare il presente e accettare il passato. Quindi, se vuoi sbloccare il segreto della longevità, abbraccia la natura, coltiva amicizie sincere e insegui la gioia. La chiave di una vita straordinaria potrebbe essere più vicina di quanto pensi.

