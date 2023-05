Lampedusa, De Luca: “Hotspot al collasso, bisogna intervenire”

L’hotspot di Lampedusa è al collasso: a denunciarlo è Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, dopo la sua visita all’isoletta a Sud della Sicilia insieme alla commissione Salute di palazzo dei Normanni. La struttura, progettata per ospitare 389 persone, è spesso sovraffollata da ben 3000 migranti, che dormono a terra in condizioni igieniche precarie e devono aspettare anche tre ore e mezza per ogni pasto.

De Luca ha sottolineato la necessità di garantire un’accoglienza dignitosa a chi rischia la vita in mare per disperazione. Inoltre, ha evidenziato la necessità di investire nella struttura e di accelerare i trasferimenti dei migranti. Nonostante l’avvenuto trasferimento di oltre 800 persone poco prima della visita della commissione, la situazione rimane inaccettabile.

Il capogruppo del M5S ha espresso la sua speranza che l’aliscafo in arrivo possa contribuire a rendere la situazione più sostenibile, ma ha anche sottolineato che l’immigrazione non è un’emergerza, bensì un problema strutturale che richiede l’intervento del governo nazionale e dell’Europa, anche attraverso la revisione dei trattati.

La denuncia di De Luca e della commissione Salute vuole sottolineare l’importanza di porre attenzione a questo problema e di trovare soluzioni adeguate, che garantiscano la dignità dei migranti e rispettino i diritti umani.

