Allergie Pediatriche: programma educativo per scuole siciliane

Il programma “A scuola con Allegria” dell’UOC di Pediatria presso l’AOU “G. Martino” in collaborazione con la SIAIP Sicilia mira a migliorare la gestione delle allergie pediatriche. Webinar e incontri saranno organizzati per insegnare a insegnanti, famiglie e pediatri come affrontare le allergie respiratorie e alimentari, oltre a considerarne l’impatto sociale ed emotivo sui bambini.

Tra gli esperti coinvolti ci sono la Prof.ssa Malgorzata Wasniewska, la dott.ssa Sara Manti, il dott. Giuseppe Crisafulli, la dott.ssa Lucia Caminiti e il dott. Simone Foti Randazzese. L’obiettivo è sviluppare un documento di riferimento per l’accoglienza e l’assistenza degli studenti allergici.

La Prof.ssa Wasniewska sottolinea l’urgenza di informazioni dettagliate per gestire gli studenti con reazioni allergiche gravi. Le malattie allergiche, in aumento tra i bambini, comportano sintomi diversi che vanno dall’orticaria alla sindrome orale allergica e all’anafilassi.

La gestione delle allergie mira a evitare reazioni, ma il rischio di crisi ricorrenti rimane alto. La dott.ssa Manti evidenzia il rischio particolare delle allergie alimentari a scuola.

Il Commissario Straordinario dell’AOU, Dott. Giorgio Giulio Santonocito, sottolinea l’importanza del progetto per sostenere il benessere delle giovani generazioni.

