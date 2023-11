Locomotore urta convoglio a Messina: feriti e indagini in corso

Nella notte, la stazione centrale di Messina è stata teatro di un incidente ferroviario che ha causato feriti e disagi nel traffico. Un locomotore in manovra ha urtato un convoglio fermo, noto come l’Intercity notte, causando un brusco impatto.

Circa una decina di passeggeri ha riportato ferite lievi nell’incidente e sono stati prontamente assistiti dai sanitari del 118. Altri passeggeri hanno scelto di continuare il viaggio e sottoporsi a controlli medici al loro arrivo a destinazione. La polizia ferroviaria è intervenuta per raccogliere prove e ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre la Rfi è stata informata e ha avviato le indagini ufficiali.

Attualmente, si sta cercando di determinare le cause dell’incidente e valutare le condizioni di salute di tutti i passeggeri, che al momento dell’incidente erano circa cento. Il convoglio è stato infine imbarcato sulla nave traghetto intorno alle 3.30 del mattino. Le indagini sono ancora in corso per fornire una chiara comprensione dell’accaduto e garantire la sicurezza ferroviaria nella zona.

© Riproduzione riservata.