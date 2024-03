Carabinieri arrestano palermitano per traffico d’armi e falsificazione

Nell’ambito dell’incessante lotta contro la criminalità, i Carabinieri della Compagnia Palermo Piazza Verdi hanno compiuto un significativo passo avanti, arrestando un individuo palermitano di 44 anni, già noto alle autorità, per una serie di gravi reati legati al possesso illecito di armi e alla produzione di documenti falsi. Le azioni delle forze dell’ordine si sono concentrate nel quartiere Ciaculli, dove hanno eseguito una perquisizione accurata all’interno dell’abitazione dell’indagato, con l’aiuto del Nucleo Cinofili di Palermo-Villagrazia.

Durante la perquisizione, è emerso che l’uomo era in possesso di tre pistole modificate, di cui due prive di matricola, e di un considerevole quantitativo di munizioni. Tuttavia, la scoperta più inquietante è stata la presenza di una stamperia clandestina nel suo domicilio, dotata di apparecchiature sofisticate per la produzione non solo di denaro falso, ma anche di documenti di identità contraffatti, patenti di guida e codici fiscali.

Il sequestro ha portato al recupero di oltre 50.000 euro in banconote false di vario taglio e di numerosi documenti falsificati. Di fronte alle prove schiaccianti, l’indagato è stato immediatamente trasferito presso la casa circondariale Lorusso-Pagliarelli, in attesa dell’udienza di convalida. La validità dell’arresto è stata successivamente confermata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo