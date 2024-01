Corruzione e turbativa d’asta: ai domiciliari Safina deputato del PD

Il deputato regionale del Partito Democratico, Dario Safina, è stato arrestato oggi nell’ambito di un’indagine condotta dalla Procura di Trapani, che ha messo in luce attività illecite da parte di dirigenti e collaboratori della municipalizzata Trapani Servizi spa. Gli arresti non si sono limitati al deputato Safina; misure cautelari sono state applicate anche nei confronti di due dirigenti della Trapani Servizi spa e dell’energy manager per la Sicilia di una società operante nel settore dell’illuminazione.

I reati contestati a vario titolo includono turbativa d’asta, corruzione e rivelazione di notizie d’ufficio. Safina, già assessore ai Lavori pubblici del Comune di Trapani, è ora agli arresti domiciliari, come disposto dal gip del tribunale locale. Questo provvedimento è stato notificato dai carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani.

Le misure cautelari hanno coinvolto anche Carlo Guarnotta e Giuseppe Ullo, direttore generale e direttore amministrativo di Trapani Servizi spa, rispettivamente. A entrambi è stato imposto il divieto di dimora nei Comuni di Trapani ed Erice. Inoltre, Christian Valerio, energy manager per la Sicilia di una società operante nel settore dell’illuminazione pubblica, è stato colpito da un divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale o uffici direttivi per un anno.

L’indagine ha rivelato che i dirigenti e i collaboratori della Trapani Servizi avrebbero turbato le procedure concorsuali ad evidenza pubblica del 2020 e 2021, influenzando la selezione e designazione del direttore generale della società. Inoltre, avrebbero violato i doveri d’ufficio nelle nomine di collaboratore esterno e direttore tecnico della stessa società.

Per quanto riguarda Dario Safina, si sospetta che in qualità di ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Trapani, abbia interferito nella procedura di project financing per la manutenzione dell’illuminazione pubblica, fornendo informazioni privilegiate a un imprenditore, agevolando così la sua società nell’ottenere l’aggiudicazione della procedura.

