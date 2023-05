Tensione a Messina: donna lancia oggetti dal balcone a piazza Cairoli

La centralissima piazza Cairoli è stata teatro di un episodio di panico ieri pomeriggio, causato dalle azioni sconcertanti di una donna che, senza apparente motivo, ha iniziato a lanciare oggetti dal balcone del suo appartamento. La sua condotta ha causato danni alle auto e ha posto seri rischi per la sicurezza dei passanti.

La Polizia Municipale di Messina è intervenuta prontamente sulla scena per cercare di persuadere la donna a cessare il suo comportamento pericoloso. Successivamente, la donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.

Durante l’incidente, diverse auto sono state danneggiate a causa degli oggetti lanciati dalla donna, suscitando preoccupazione e allarme tra i presenti.

