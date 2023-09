De Luca sulla Regione Siciliana: “Tempo di azione, non di conflitti”

In un contesto di crisi economica per la Sicilia, le tensioni all’interno della maggioranza che sostiene Schifani vengono messe in evidenza dal capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca. Egli critica la mancanza di attenzione verso gli interessi dei cittadini da parte del presidente della Regione, e sottolinea che i recenti sondaggi dimostrano un drastico calo di gradimento nei suoi confronti.

De Luca afferma che le beghe interne tra i partiti della coalizione dovrebbero essere lasciate da parte, specialmente in un momento così delicato. Egli invita Schifani a concentrarsi sugli affari che influenzano direttamente i cittadini, anziché focalizzarsi sulle dinamiche politiche interne. L’analisi dei sondaggi recenti, condotti da affaritalaini.it, colloca Schifani in una poco invidiabile quinta posizione nella classifica dei presidenti regionali, segnalando un calo significativo di gradimento, nonostante sia ancora nei primi mesi del suo mandato.

Il capogruppo M5S critica inoltre l’azione dell’Ars sotto la guida di Schifani, sottolineando la mancanza di riforme significative. La gestione del governo in settori chiave come gli incendi, il turismo, la sanità e i costi dei voli è giudicata negativamente. La prospettiva della prossima Finanziaria suscita scetticismo da parte di De Luca, che ritiene poco probabile che venga completata entro l’anno. Tuttavia, auspica che questa possa rappresentare un’opportunità per Schifani di ritrovare la direzione necessaria per guidare la Regione, una strada che sembra essersi smarrita nel corso del suo mandato.

