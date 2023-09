Corruzione all’Asp: Alagna interrogato per due ore

L’ex commissario dell’Asp di Messina, Bernardo Alagna, ha affrontato un lungo interrogatorio nell’ambito di un’inchiesta sulla presunta corruzione nell’ente sanitario. L’interrogatorio, durato quasi due ore, è stato condotto dalla giudice Ornella Pastore e dalla pm Roberta La Speme, rappresentando la Procura guidata dall’aggiunto Rosa Raffa. La vicenda ha suscitato grande interesse a seguito delle dimissioni di Alagna dall’incarico, seguite dalla richiesta di sospensione da parte della Procura.

Durante l’interrogatorio, Alagna era assistito dai suoi legali di fiducia, gli avvocati Flavia Buzzanca e Alessandro Pruiti. L’ex commissario ha fornito una dettagliata versione dei fatti, dichiarando di aver contribuito al massimo per consentire una valutazione serena da parte degli inquirenti. Ha espresso il suo rispetto per le Istituzioni e ha affermato di non sentirsi colpevole, sottolineando che le sue dimissioni erano un atto di responsabilità.

L’inchiesta riguarda presunte pressioni politiche su Alagna da parte dell’on. Tommaso Calderone, il politico citato nell’atto di accusa. Si afferma che Alagna sia stato nominato su indicazione di Calderone e avrebbe utilizzato la sua posizione di pubblico ufficiale per compiere azioni a favore del politico. Il tramite tra Alagna e Calderone sarebbe stato il segretario del parlamentare, il dott. Alessio Arlotta.

Calderone ha rilasciato una dichiarazione in cui nega categoricamente il suo coinvolgimento nelle nomine di Alagna e respinge ogni accusa di coinvolgimento. Afferma di non aver incaricato Arlotta di agire a suo nome e dichiara la sua totale estraneità ai fatti. Calderone esprime fiducia nella magistratura e si dichiara sereno, affermando di continuare a servire il territorio come sempre.

La vicenda continua a tenere banco e la magistratura prosegue nelle indagini per far luce sulla situazione.

