Investe 16enne in bici e scappa, incastrato dalla foto di un passante

Investe 16enne in bici e fugge: foto testimone incastra conducente. Denunciato per omissione di soccorso e privato della patente.

Un incidente ha visto coinvolta una sedicenne di Carini, investita mentre si trovava in bicicletta da un conducente che non si è fermato per prestare soccorso. L’episodio è stato testimoniato da un passante che, tempestivamente, è riuscito a fotografare l’uomo, l’auto coinvolta e la targa del veicolo.

Grazie a questa foto, gli investigatori hanno identificato il conducente, un uomo di 54 anni, che è stato denunciato alla polizia locale per omissione di soccorso. Inoltre, la sua patente è stata revocata. È emerso che l’auto coinvolta nell’incidente non era assicurata e non aveva superato la revisione.

La sedicenne è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia di Palermo per ricevere le cure necessarie. L’episodio sottolinea l’importanza di rispettare le norme del codice della strada e di prestare assistenza in caso di incidenti, evitando di compiere azioni irresponsabili come la fuga.

