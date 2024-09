Il Caro Voli in Sicilia, rimborsi inefficaci secondo Federconsumatori

La questione dei rimborsi per il caro voli, che coinvolge viaggiatori e compagnie aeree, secondo Federconsumatori Sicilia, si è rivelata un completo fallimento, come previsto dall’associazione fin dal suo primo intervento dell’11 novembre 2023. L’associazione aveva anticipato le difficoltà della misura proposta dal Governo Schifani, rivelatesi poi veritiere. I costi sostenuti sono stati elevati e il problema non è stato affatto risolto: i prezzi dei biglietti aerei per e dalla Sicilia continuano a salire senza alcun controllo.

In particolare, Federconsumatori aveva espresso preoccupazioni riguardo alla limitatezza dei fondi, alla complessità delle procedure di rimborso e all’inefficacia nel ridurre i prezzi dei biglietti. Inoltre, aveva criticato la discriminazione subita dai siciliani non più residenti nell’isola, esclusi dai benefici della misura. Queste previsioni si sono tutte concretizzate, confermando i timori iniziali.

L’associazione aveva anche suggerito una strategia alternativa per affrontare il problema, ma le sue proposte sono state ignorate. “Avevamo suggerito di intervenire sull’offerta, non sulla domanda”, ha affermato Alfio La Rosa, presidente di Federconsumatori Sicilia. La soluzione proposta consisteva nell’incrementare il numero di voli disponibili, specialmente nei periodi di maggiore richiesta, e nello sfruttare aeroporti minori come Trapani-Birgi e Comiso, dotati di spazi liberi e inutilizzati.

Nonostante le soluzioni alternative avanzate dall’associazione, il Governo regionale ha proseguito sulla linea intrapresa, che ha portato, secondo Federconsumatori, a un grande spreco di denaro pubblico. “Non serviva un mago per prevedere il disastro”, ha concluso La Rosa, ribadendo la richiesta di un intervento strutturale per risolvere un problema che affligge la Sicilia da tempo, senza ulteriori misure inefficaci e costose.

