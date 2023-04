“Il Mezzogiorno Produttivo”: una giornata dedicata all’artigianato e alle piccole imprese

Il 5 maggio 2023 si terrà a Palermo l’evento “Il Mezzogiorno Produttivo: per lo sviluppo del Paese”, organizzato dall’Università di Palermo e dalla CNA Sicilia. L’incontro, che si svolgerà presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura, avrà come tema centrale il contributo dell’artigianato e delle piccole imprese per lo sviluppo dell’Italia meridionale.

All’apertura dell’evento interverranno Massimo Midiri, Rettore dell’Università di Palermo; Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo; e Sebastiano Battiato, Presidente CNA Sicilia. Saranno poi presenti relazioni introduttive a cura di Mauro Crimi, Delegato Mezzogiorno CNA, e Mario Pagani, Responsabile Dipartimento Politiche industriali CNA.

Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, prenderà parte all’evento con un intervento, mentre una tavola rotonda vedrà la partecipazione di Renato Schifani, Presidente della Regione Sicilia; Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria; e Alessandro Delli Noci, Assessore della Regione Puglia.

Infine, Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, parlerà delle strategie e delle politiche a livello europeo e nazionale per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno. La giornata si concluderà con il saluto di Dario Costantini, Presidente CNA. L’evento sarà moderato dal giornalista Claudio Brachino.

L’appuntamento è per il 5 maggio 2023, dalle 10.00 alle 13.00, presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, in Viale delle Scienze 19, Edificio 14.

