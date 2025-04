Alzabandiera inaugura Giornata Nazionale Mare a Messina

Le celebrazioni della Giornata nazionale del Mare hanno preso avvio nella mattinata odierna presso il piazzale della Base Navale di San Raineri a Messina, con la cerimonia dell’Alzabandiera organizzata dalla Marina Militare. L’iniziativa ha visto la partecipazione del vicesindaco di Messina, Salvatore Mondello, presente in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, affiancato dalle autorità istituzionali del territorio e da rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma.

La manifestazione rientra nel programma predisposto dal Comando Marittimo Sicilia con l’obiettivo di diffondere la cultura marittima sotto vari aspetti, aprendo simbolicamente e concretamente le porte della Base Navale alla cittadinanza e, in particolare, agli studenti provenienti da tutto il comprensorio messinese. L’intento è quello di promuovere la conoscenza delle attività e delle tradizioni della Marina Militare, istituzione che riveste un ruolo strategico nella tutela del patrimonio marino nazionale.

Durante l’evento sono stati conferiti riconoscimenti e gradi all’interno del personale militare, in un contesto improntato alla sobrietà e al rispetto istituzionale. Il vicesindaco Mondello ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa, affermando: “Ancora una volta mi pregio di aver preso parte ad un evento di grandissimo rilievo, che per me in particolare assume una significativa valenza; educare le nuove generazioni alla sostenibilità, all’amore per il mare, rappresenta un’opportunità unica, che va colta e fruita a pieno. Si tratta di valori solidi, universali, che non possono mancare nella cultura dei nostri giovani, sia come bagaglio personale, sia per l’individuazione di percorsi futuri a beneficio della collettività”.

