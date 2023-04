inCucina – Panelle palermitane

Panelle palermitane

Le panelle sono un tipico street food siciliano, realizzate con farina di ceci, prezzemolo e acqua, fritte in olio di oliva. La storia delle panelle risale alla dominazione araba della Sicilia, quando furono introdotti i ceci come alternativa economica al grano.

Durante il medioevo, le panelle erano considerate un alimento povero e venivano vendute nelle strade dalle donne che le preparavano in grandi pentole di rame.

Ecco la ricetta per preparare le panelle siciliane per 4 persone:

Ingredienti:

200g di farina di ceci

600ml di acqua

1 cucchiaino di sale

Prezzemolo tritato

Olio di oliva extravergine

Preparazione:

In una ciotola grande, mescolare la farina di ceci con l’acqua, il sale e il prezzemolo tritato, fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Versare il composto in una pentola antiaderente e portare a ebollizione, mescolando continuamente con una frusta.

Continuare a mescolare il composto finché non si addensa e si stacca dalle pareti della pentola (circa 10-15 minuti).

Versare il composto su una teglia foderata con carta da forno e livellare la superficie con una spatola.

Lasciare raffreddare completamente, quindi tagliare a strisce o cubetti.

In una padella, scaldare abbondante olio di oliva extravergine e friggere le panelle finché non diventano dorate e croccanti (circa 3-4 minuti per lato).

Scolare le panelle su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e servire ancora calde come street food o come antipasto.

