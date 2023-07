Silent a Ficarra: esplora il borgo, gustando musica e tradizioni

Si è svolta a Ficarra la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Silent a Ficarra” che si terrà il primo agosto nel centro storico di Ficarra.

Presentata conferenza su ‘Silent a Ficarra’, evento che promuove bellezze di Ficarra con musica contemporanea. Musei, fortezza, convento e giardino aperti, accompagnati da food e concerto finale. Navette e parcheggi agevolano la permanenza dei visitatori. Obiettivo: valorizzare borgo e tradizioni enogastronomiche.

di Maria Cristina Miragliotta – L’evento è organizzato da Nino Bartuccio (in arte Bart) e dalla sua associazione, ed è stato accolto con favore dall’attuale amministrazione comunale per promuovere l’immagine del paese. L’intento è quello di far sposare l’evento con il centro storico, che è stato valorizzato negli ultimi anni sia negli edifici che negli spazi pubblici. La manifestazione prevede la visita ai musei, alla fortezza, al convento e al giardino.

Ci sarà anche un’area food e un concerto finale al convento, accompagnato da dieci DJ che diffonderanno musica contemporanea attraverso le cuffie fornite ai visitatori.

L’obiettivo dell’evento è promuovere Ficarra come borgo e far conoscere le sue bellezze architettoniche e paesaggistiche, accompagnate dalla musica. I visitatori potranno scegliere tra tre generi musicali contemporaneamente tramite le cuffie. All’inizio dell’evento, verranno distribuite cuffie e mappe con i punti di interesse, gli orari dei DJ e i generi musicali.

Per agevolare l’arrivo delle persone, sono stati previsti parcheggi e un servizio di navetta per trasportare i visitatori dal parcheggio al centro storico. L’evento ha ricevuto finanziamenti regionali e si spera di organizzare altri eventi estivi a Ficarra, con un approccio mirato a un pubblico che apprezza il paese, il suo centro storico e le sue tradizioni enogastronomiche.

Abbiamo intervistato per voi:

L’organizzazione si prefigge di favorire l’afflusso di molte persone, offrendo un’esperienza piacevole in un contesto collinare, con un clima adatto e locali accoglienti. Saranno presenti stand gastronomici con prodotti locali di Ficarra, cantine della zona e birre artigianali. L’obiettivo è offrire un’esperienza completa che comprenda la visita ai borghi e la possibilità di gustare le prelibatezze enogastronomiche locali il tutto accompagnato da buona musica in assoluto “Silent”… ops silenzio.

© Riproduzione riservata.