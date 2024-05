Verdetto appello: quattro medici assolti nel caso Lavinia Marano

La sentenza d’Appello, giunta dopo otto anni dal decesso di Lavinia Marano, ha determinato un ribaltamento significativo rispetto alla decisione di primo grado.

Il caso, che ha suscitato grande interesse e dibattito, riguarda la tragica morte di Lavinia Marano, avvenuta nel 2016 presso il Policlinico, poco dopo aver dato alla luce il suo bambino. La sentenza emessa in Appello ha portato all’assoluzione di quattro medici coinvolti nel caso: Onofrio Triolo, Vittorio Palmara, Antonio Denaro e Roberta Granese. La motivazione di questa decisione giuridica si basa sul fatto che l’evento non rientra nelle previsioni della legge.

Il processo ha registrato un inaspettato colpo di scena con l’annuncio dell’assoluzione dei quattro professionisti, che precedentemente erano stati condannati nel dicembre 2022 a un anno di reclusione, con pena sospesa, e al pagamento delle spese processuali. Tale decisione è stata presa dalla seconda sezione penale, presieduta dal giudice Carmelo Blatti.

Nel corso dell’iter giudiziario, è stata confermata anche in secondo grado l’assoluzione degli altri sei imputati, compresi medici e ostetrici in servizio, con la formula “per non aver commesso il fatto”.

