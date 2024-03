Arrestato 26enne per spaccio all’ospedale Cannizzaro di Catania

Nel corso della notte, i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno effettuato un arresto in flagranza riguardante un individuo di 26 anni, proveniente dal Gambia. Il soggetto è stato sorpreso mentre si aggirava all’interno del perimetro esterno dell’ospedale “Cannizzaro” in possesso di Marijuana. L’azione è stata scaturita da segnalazioni del personale di vigilanza privata, che aveva notato due cittadini extracomunitari comportarsi in modo sospetto nei pressi dell’istituto ospedaliero.

La polizia, intervenuta prontamente, ha individuato i sospetti vicino al pronto soccorso dopo un inseguimento a piedi. Durante la perquisizione, uno dei soggetti ha tentato di disfarsi di dosi di marijuana, prontamente recuperate dagli agenti. Inoltre, è stato trovato in possesso di 270 euro, senza spiegarne l’origine, sospetto che ha rafforzato l’accusa di spaccio. Successivamente, è stata condotta una perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato, dove è stata rinvenuta ulteriore marijuana. Il cittadino gambiano è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti con intenti di spaccio, mentre droga e denaro sono stati sequestrati.

