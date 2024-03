Prevenzione: Polizia e Comunità unite contro le truffe agli anziani

La Polizia di Stato prosegue nella sua missione di promuovere una cultura della prevenzione per rafforzare la legalità nel territorio. La Questura di Ragusa, nell’ambito della sua vasta azione contro la criminalità locale, si concentra anche sul contrasto alle truffe rivolte alle fasce vulnerabili della popolazione. Tali reati non solo causano danni finanziari ma anche gravi traumi psicologici alle vittime.

Recentemente, si è tenuto un incontro presso il Centro Polifunzionale di Ragusa, rivolto agli iscritti dell’Università della Terza Età di Ragusa. Questa iniziativa rientra in una più ampia campagna di sensibilizzazione volta a proteggere gli anziani, promossa dal Questore della provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore. L’obiettivo principale dell’incontro era informare i partecipanti sulla sicurezza personale e fornire consigli pratici per difendersi dalle truffe.

Durante l’evento, il Commissario Capo della Polizia di Stato, Rosalba Capaccio, insieme al Sostituto Commissario Giuseppe Fiorilla, ha illustrato i rischi legati alle truffe e ha fornito indicazioni utili per prevenirle. È stato sottolineato che le vittime di truffa spesso provano sentimenti di paura e vergogna, ma è essenziale denunciare tali crimini senza esitazione.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di condividere le proprie esperienze di truffa, consentendo agli ufficiali di polizia di fornire ulteriori informazioni utili per proteggere la comunità da tali pratiche illegali. La campagna di sensibilizzazione, in corso e destinata a continuare nei prossimi giorni, mira a aumentare la consapevolezza sui pericoli delle truffe e a promuovere un’impegno collettivo per la prevenzione e la sicurezza.

