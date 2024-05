Casa Serena: Musolino risponde alle affermazioni di Basile

La Senatrice di Italia Viva, Dafne Musolino, risponde alle critiche del Sindaco di Messina, Federico Basile, riguardo alla gestione dei fondi destinati alla Casa Residenziale del Comune di Messina, denominata “Casa Serena”. In una nota stampa, Musolino chiarisce alcune questioni sollevate dalla replica del Sindaco Basile.

Musolino ritiene che l’accusa riguardo alle sue presunte abitudini personali sia non solo offensiva ma anche irrilevante al dibattito in corso, enfatizzando che la questione verte sulla gestione dei fondi e la trasparenza delle procedure, non sui suoi comportamenti personali.

La Senatrice ribatte sulle critiche riguardanti la conoscenza delle fasi del procedimento, sostenendo di aver sollevato legittime preoccupazioni riguardo alla trasparenza e all’efficacia del processo di riprotezione dei fondi. Si interroga sul motivo per cui non si sia pianificato adeguatamente fin dall’inizio.

Musolino respinge l’accusa di ignorare le norme e le leggi in vigore, sottolineando che la sua critica verte sull’efficacia e la tempistica dell’uso dei fondi, non sull’ignoranza delle procedure.

Sul tema della riprotezione dei fondi, la Senatrice argomenta che questa pratica attesta l’incapacità dell’amministrazione di spendere nei tempi indicati, evidenziando l’aumento dei costi come prova delle sue affermazioni.

Infine, Musolino invita il Sindaco a non cimentarsi in pretestuose lezioncine di finanza pubblica senza un adeguato studio, auspicando una risposta concreta per il bene della comunità.

